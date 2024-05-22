Erzurum'da Nisan Ayında 3 Bin 520 Araç Devri Yapıldı

Türkiye'de Nisan ayında 801 bin 439 adet taşıtın devri yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 3 bin 520 araçla alakalı işlem yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 135 bin 138 oldu.

TÜİK Nisan 2024'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 135 bin 138 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Nisan ayında 3 bin 520 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 44'üncü oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 68 bin 639 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 406, otobüs sayısı bin 233, kamyonet sayısı 29 bin 215, kamyon sayısı 6 bin 197, motosiklet sayısı 5 bin 169, özel amaçlı araç sayısı 749 ve traktör sayısı 21 bin 530 oldu.

Nisan ayında Erzurum'da 3 bin 520 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 282 otomobil, minibüs 45, otobüs 12, kamyonet 796, kamyon 68, motosiklet 102, özel amaçlı araç 3 ve traktör 212adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM