Erzurum'da Modüler Aile Eğitim Programı Tamamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğünce Modüler Aile Eğitim Programına (AEP) katılan 23 kadın kursiyere katılım belgesi verildi.

ASH İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen katılım belgesi dağıtım töreni, saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, burada yaptığı konuşmada Erzurum'da 2024 yılında 11 aylık sürede 10 bin700 vatandaşa AEP eğitimi verildiğini ifade etti.

Aile Eğitim Programının önemine değinen Aykut, "Bugün burada, ailelerin güçlenmesine ve toplumsal hayatta daha sağlam bir yer edinmelerine rehberlik eden bir programı tanıtmak ve eğitimlere katılan 23 kadın kursiyerimize katılım belgelerini takdim etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Modüler Aile Eğitim Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından pilot uygulama olarak hayata geçirilmiş, aile bireylerinin ihtiyaçlarına yönelik bilgi, beceri ve farkındalık kazandırmayı hedefleyen etkinlik temelli bir eğitim modelidir. Ailelerin sağlıklı bir yapıya kavuşması ve bireylerin sorunlarla başa çıkma becerilerini artırması adına bu program, önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Program, aile bireylerinin günlük yaşamlarına olumlu katkılar sağlayacak bilgilerle donatılmış 12 farklı modülden oluşan zengin bir içeriğe sahiptir. Uygulamalı etkinliklerle, katılımcılar öğrendiklerini hayata geçirme fırsatı bulmaktadır. Bunun yanı sıra, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Aile Eğitim Programı çerçevesinde; medya, ekonomi, hukuk, aile eğitimi ve iletişim, evlilik öncesi eğitim gibi konularda yetişkinlere yönelik eğitimlerimiz devam etmektedir. Bu programlar, sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkin şekilde faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. Ayrıca aile içi süreçlerin iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve karşılaşılabilecek risklere karşı önlemler alınmasına katkıda bulunmaktadır" dedi.

Erzurum'da 2024 yılı verilerine değinen Aykut, "Aile Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitimlere 10 bin 700 vatandaşımız katılmıştır. Ayrıca Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı çerçevesinde 220 eğitim düzenlenmiştir. Aile Eğitim Programlarımız, eğitici ve önleyici hizmetler kapsamında bakanlığımız ve il müdürlüğümüz açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu programların, aile yaşam kalitesini artırma yolunda önemli bir rol üstlendiğine inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, eğitime katılan tüm kursiyerlerimizin başarılarının devamını diliyorum. Programın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından eğitime katılan kursiyerlere ASH İl Müdürü Aykut tarafından katılım belgesi verildi.

Programa, ASH İl Müdürü Hasan Aykut, kurum yöneticileri, kurum personeli ve kursiyerler katıldı. - ERZURUM