Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Mayıs Ayında 3 Bin 979 Araç Trafiğe Kaydedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de Mayıs ayında 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 3 bin 979 araçla alakalı işlem yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 135 bin 992 oldu. Erzurum, Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı.

Türkiye'de Mayıs ayında 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 3 bin 979 araçla alakalı işlem yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 135 bin 992 oldu.

TÜİK Mayıs 2024'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 135 bin 138 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Mayıs ayında 3 bin 979 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 44'üncü oldu.

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 69 bin 66 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 399, otobüs sayısı bin 234, kamyonet sayısı 29 bin 316, kamyon sayısı 6 bin 232, motosiklet sayısı 5 bin 426, özel amaçlı araç sayısı 750 ve traktör sayısı 21 bin 569 oldu. Mayıs ayında Erzurum'da 3 bin 979 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 511 otomobil, minibüs 56, otobüs 12, kamyonet 951, kamyon 92, motosiklet 125, özel amaçlı araç 5 ve traktör 227 adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Erzurum Ulaşım Trafik Otomobil Yerel Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title