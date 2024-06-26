Erzurum'da Mayıs Ayında 3 Bin 979 Araç Trafiğe Kaydedildi

Türkiye'de Mayıs ayında 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 3 bin 979 araçla alakalı işlem yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 135 bin 992 oldu.

TÜİK Mayıs 2024'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 135 bin 138 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Mayıs ayında 3 bin 979 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 44'üncü oldu.

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 69 bin 66 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 399, otobüs sayısı bin 234, kamyonet sayısı 29 bin 316, kamyon sayısı 6 bin 232, motosiklet sayısı 5 bin 426, özel amaçlı araç sayısı 750 ve traktör sayısı 21 bin 569 oldu. Mayıs ayında Erzurum'da 3 bin 979 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 511 otomobil, minibüs 56, otobüs 12, kamyonet 951, kamyon 92, motosiklet 125, özel amaçlı araç 5 ve traktör 227 adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM