Erzurum'da Limon Satıcısı İsmail Börekçi'nin Espirileri Müşterileri Güldürüyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde çarşamba günleri kurulan halk pazarında 15 yıldır limon satan İsmail Börekçi (35) yaptığı esprilerle halk pazarında müşterilerinin yüzünün gülmesine neden oluyor.

İsmail Börekçi, sattığı limonlarının çok sulu olduğunu anlatmak için "Bu limonları sakın evde kesmeyin evi su basar", "Bunlar limon değil sanki Tortum Şelalesi", "Kaynana dırdırına gelin zırzırına" gibi çeşitli espriler yaparak hem pazardaki vatandaşların ilgisini çekiyor ve de limonlarını satıyor.

Limoncu İsmail Börekçi, "Yaptığım esprilerle müşterilerle çok daha iyi iletişim kuruyorum. Bu sayede limonlarımı satıyorum. Vatandaşlar son derece memnunlar. Pazarda bir eğlence ve samimiyet ortamı oluşuyor. 3 çocuk babasıyım ve geçimini limon satarak sağlıyorum" dedi. - ERZURUM