Erzurum'da Kurban Bayramı Coşkusu

Erzurum'da Kurban Bayramı Coşkusu
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Vali ve protokol üyeleri, Ulu Cami'de Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Katılımlar siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle genişledi.

Erzurum'da protokol üyeleri, tarihi Ulu Cami'de Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Kılınan namazın ve okunan hutbenin ardından cemaatle tek tek bayramlaşan Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve Erzurum Emniyet Müdürü Hüseyin Yırtar, cami çıkışında da vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Programa ilde görev yapan bürokratların yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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