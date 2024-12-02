Erzurum'da Kur'an Kursu Öğreticilerinden Filistin'e Destek

Erzurum'da Kur'an kursu öğreticileri yaptıkları sosyal sorumluluk projesi ile Filistin'e destek oldu.

Erzurum'da Kur'an kursu öğreticileri, bu yıl öğretmen velilerine hediye almak yerine anlamlı bir sosyal sorumluluk faaliyetine imza attı. Öğretmenler, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine bağış yaparak hem dayanışmanın hem de anlamlı bir hediyeleşmenin örneğini sergiledi. Bu anlamlı bağış hem veliler hem de kurs yöneticileri tarafından büyük takdir topladı. Öğreticiler, hediyelerin maddi değerinden ziyade manevi anlamını artırmayı hedeflediklerini ve Filistin'de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerine destek olmanın bu doğrultuda en doğru seçim olduğunu belirtti. Bu anlamlı faaliyette bulunan öğretmenler, "Velilerimizin fedakarlıkları ve duaları, bu hediyeyi çok daha değerli hale getirdi. Bu bağış, yalnızca Filistin'deki kardeşlerimize değil, bize de büyük bir mutluluk oldu." ifadelerini kullandı. Bu örnek davranış, hem öğretmen-veli ilişkilerinde yeni bir bakış açısı sunarken hem de topluma duyarlılık mesajı verdi. Filistin'deki mazlumlara ulaşan bu bağışlar, umut dolu bir dayanışmanın simgesi olarak yankı buldu. - ERZURUM