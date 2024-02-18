Erzurum'da konut satışları arttı

Erzurum'da konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre arttı.

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve %16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Ocak 2024 döneminde Erzurum'da 671 satış yapıldı. Bunlardan 46 ipotekli ve 625 diğer şekilde oldu. Erzurum bu rakamlara göre Türkiye geneli satışlarda 26'ıncı sırada yer aldı. Bir önceki ay Erzurum listenin yine 33'üncü sırasındaydı. Ocak ayı içinde konut satışlarından ilk el satış 264 ve ikinci el satış 407olarak gerçekleşti. 2023 Ocak ayında Erzurum'da 669 konut satışı olmuştu. - ERZURUM