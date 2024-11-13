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Erzurum'da Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum'da Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi
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Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'da yoğun kar ve olumsuz hava şartlarına karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere kaymakam ve kurum müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda, sürücülerin kış şartlarına uygun araç bakımlarının önemi vurgulandı ve koordinasyonun artırılması gerektiği belirtildi.

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında kaymakam ve kurum müdürlerinin katılımıyla, "Kış Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda; kış mevsiminde Erzurum'da yaşanan aşırı Kar, buzlanma, sis, don ve tipiden dolayı kurumların koordinesinde yürütülecek kar çalışmaları, olumsuz hava şartlarında trafik güvenliğinin sağlanması için sürücüler ve kurumlar tarafından alınacak tedbirler karara bağlandı. Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan'ın 2024 kış mevsiminde alınacak tedbirlere yönelik bilgilendirme sunumunun ardından Vali Mustafa Çiftçi, katılımcılara söz hakkı vererek kurumların konuya istinaden taleplerini dinledi.

Sürücülerin kış şartlarına uygun araç bakımlarını yapmaları konusunda uyaran Vali Çiftçi, değişen hava şartlarına göre kurumların bilgilerini güncel tutulması, ilgili kurumlarca uyarıların zamanında yapılması, olumsuz kış şartlarında oluşabilecek muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için tedbirlerin alınması ve ivedi bir müdahale sürdürebilmek amacıyla karla mücadele çalışmalarında etkin rol alan kurumların koordineli bir şekilde çalışması talimatı verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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