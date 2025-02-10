Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza

Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışan ahlaksızlara tarihi ceza
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

Skandal Gazze çıkışını bir adım öteye taşıdı
Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak

Gözler Öcalan'ın vereceği mesajda! Tarihi çağrının 4 adresi olacak
Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Erzurum'da Kış Sporlarıyla Macera Dolu Etkinlik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen off-road etkinliğinde valiler, kış sporlarının keyfini çıkararak macera dolu anlar yaşadı. 2025 Avrupa Kış Sporları ve EİT 2025 Turizm Başkenti olan Erzurum, alternatif kış sporlarıyla dikkat çekiyor.

Soğuk havaların etkili olmaya devam ettiği Erzurum'da bir yanda da karın güzellikleri doyasıya yaşanıyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü'nün düzenlendiği etkinlikte buluştu. Off-road araçlarına takılı lastiklerle kızak ve rafting keyfi yaşayan valiler zorlu parkurda off-road heyecanını denediler.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2025 yılı Avrupa Kış Sporları ve EİT 2025 Turizm Başkenti olan Erzurum'da alternatif kış sporlarının giderek yaygınlaştığını belirterek, "Bu kez Ardahan Valimiz ile birlikte lastikle rafting ve off-road heyecanını yaşadık. Macera ve adrenalin arayan vatandaşlarımızı Erzurum'da karın ve kışın keyfini yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü üyelerinin düzenlediği etkinlikte, Erzurum Ovası'nda karda off-road yapan davetliler araçlara bağlı özel lastiklerle rafting deneyimini yaşadılar. Ovada kar içinde zaman zaman hareket etmekte zorlanan ve karda mahsur kalan araçları kurtarmak için el birliğiyle çabalayan off-roadçular hız yapmaktan da kaçınmadılar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
img

Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
img

Ünlü sunucunun hesabını boşaltan sahte bankacının cezası belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
Galatasaray, taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı

Taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.