Erzurum'da Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticareti Denetimleri

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde 20 iş yerine ceza uyguladı. 321 kişi sorgulanırken, 7 yabancı uyruklu kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edildi.

Erzurum'da polis ekipleri kayıt dışı istihdam ve insan ticaretine yönelik denetimler yaptı, 20 iş yerine ceza uygulandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetimlerde 24 ekip umuma açık iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde 58 iş yeri ziyaret edildi, 295 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 26 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 321 kişi sorgulandı.

Sorgulamalar sonucunda 20 iş yerinde 7 yabancı uyruklu kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edildi. Bu kişilerden 6'sının Afganistan uyruklu olduğu belirlenirken, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince idari işlem uygulanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da denetimlere katıldığı çalışmalarda, şehirde güven ve huzurun korunması için polis ekiplerinin kararlılıkla görev yaptığı vurgulandı. Müdür Karaburun, "Kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
