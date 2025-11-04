Erzurum'da katledilen kadın, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

Erzurum'da Salih Aybaş tarafından 2023 yılında bıçakla yaralanan Nermin Tirit, 2 yıl sonra sabah saatlerinde işe gitmek için çıktığı evin kapısında aynı adam tarafından bu defa silahla öldürüldü. Katledilen kadın, bugün dualarla köy mezarlığında uğurlandı. Baba Nihat Tirit, cenaze namazında ayakta durmakta zorlandı, gözyaşlarını tutamadı.

Aynı iş yerinde çalışan Salih Aybaş'ın bir çocuk annesi olan Nermim Tirit'e karşı takıntılı olduğu ve 2023 yılında birlikte çalıştıkları sırada Nermin Tirit'i bıçakla ağır şekilde yaraladı. Salih Aybaş, yargılandığı Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kadına yönelik şiddet', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehdit' suçlarından 12,5 yıl hapse çarptırıldı. Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Salih Aybaş 23.10.2025 tarihinde saat 10.00'da bulunduğu ceza infaz kurumundan 11 günlük yasal izinle ayrıldı.

Cezaevinden izinli çıktı, izninin son gününde dehşet saçtı

Salih Aybaş izne ayrıldığı bilgisinin ilgili ceza infaz kurumu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne, ayrıca kolluk birimleri tarafından 22.10.2025 tarihinde katledilen Nermin Tirit'e bildirildi. Nermin Tirit herhangi bir tebdir talebinin bulunmadığını kolluk birimlerine iletti. 11 günlük izni biten Salih Aybaş 03.11.2025 tarihinde saat 10.00'da ceza infaz kurumuna teslim olması gerekiyordu. Ancak bunu yaptı ve saat 7.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan Nermin Tirit'in karşısına çıktı. Kadın ondan kaçmak istedi ama Salih Aybaş'ın elindeki silahtan çıkan üç mermi ile yere yığıldı. Salih Akbaş daha sonra tabancayı göğsüne dayadı ve tetiği çekerek intihar etti. Olay yeri inceleme işlemleri yapıldıktan sonra cesetler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Gözyaşı ve dualarla uğurlandı

Nermin Tirit'in cenazesi Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi Şehit Mehmet Kesin Mezarlığı'na getirildi. Ayakta durmakta zorlanan baba Nihat Tirit'in gözyaşları cenaze namazı boyunca hiç durmadı. Cenaze namazına Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Nermin Tirit'in ailesi, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM