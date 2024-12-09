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Erzurum'da Kar Yağışı Yerini Sise Bıraktı

Erzurum'da Kar Yağışı Yerini Sise Bıraktı
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Erzurum'da dün gece etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde yoğun sis ile birlikte kendini gösterdi. 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücüler açısından zorluk yarattı. Meteoroloji, bölgedeki hava durumunun parçalı bulutlu geçeceğini, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile pus ve yer yer sis beklentisi olduğunu bildirdi.

Erzurum'da dün gece aralıklarla etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini sisli havaya bıraktı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar camları donan araçlarını temizlerken bazı sürücüler araçlarını battaniyeler örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
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