Erzurum'da Kar Yağışı Gençleri Kayak Keyfine Dönüştürdü

Erzurum'da etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları kayak pistine dönüştürdü.

Erzurum'da kuvvetli şekilde yağan ve kenti adeta beyaz bir örtüyle kaplayan kar, bambaşka bir akımı da beraberinde getirdi. Erzurumlu gençler özellikle gecenin geç saatlerinde ve trafiğin tamamen durduğu anlarda kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkartıyor. Bir yandan kent merkezinde kaymanın zevkini yaşayan gençler, diğer yandan o anları cep telefonları ile kaydediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise beğeni topluyor. - ERZURUM