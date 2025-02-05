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Erzurum'da 'Kar Taneleri' Projesi ile 550 Çocuk Kayak Yapmayı Öğrendi

Erzurum'da 'Kar Taneleri' Projesi ile 550 Çocuk Kayak Yapmayı Öğrendi
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Erzurum'da hayata geçirilen 'Kar Taneleri' projesi kapsamında, yaklaşık 550 köy okulu öğrencisi Palandöken Kayak Merkezi'nde profesyonel eğitmenlerden kayak eğitimi aldı. Proje, çocukların kış sporlarıyla tanışmasını sağlıyor.

Erzurum'da hayata geçirilen "Kar Taneleri" projesi kapsamında, yaklaşık 550 köy okulu öğrencisi Palandöken'de ilk kez kayak yapma imkanı buldu.

Türk Kayak Vakfı, Erzurum Valiliği ve Yakutiye Kaymakamlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, çocukları kış sporlarıyla tanıştırarak unutulmaz bir deneyim yaşamalarını sağladı. Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen program çerçevesinde, en küçüğü 6 yaşında olan öğrenciler gruplar halinde üç günlük bir eğitim sürecine dahil edildi. Profesyonel eğitmenler eşliğinde güvenli bir şekilde kayak yapmayı öğrenen çocuklar, sporla iç içe keyifli vakit geçirdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken'i hiç görmeyen ve kayak sporunu bilmeyen çocuklara sağlanan imkanının değerli olduğunu ifade etti.

Türk Kayak Vakfı Başkan Yardımcısı Emre Çarıkcıoğlu, sömestir tatilinde Palandöken'de büyük bir yoğunluk yaşandığını belirterek, projenin önemine dikkat çekti. Çarıkcıoğlu, çocukların yalnızca kayak eğitimi almakla kalmadığını, aynı zamanda çeşitli etkinliklerle dolu dolu bir tatil geçirdiğini ifade etti. Erzurum Kayak Kulübü ve Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil ise "Kar Taneleri Projesi"nin Erzurum Kayak Kulübü eşliğinde başarıyla devam ettiğini vurgulayarak, kış sporlarının yaygınlaşması adına bu tür projelerin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Alaftargil, köy okullarından gelen çocukları kış sporlarıyla buluşturan projeye katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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