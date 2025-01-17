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Erzurum'da Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi

Erzurum'da Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi
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Erzurum Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Sağlık personeli kan bağışında bulunarak topluma örnek oldu.

Erzurum Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla Sağlık Müdürlüğü personeliyle birlikte kan bağışı etkinliği düzenledi.

Kan bağışı etkinliği, Sağlık İl Müdürlüğü binasında Kızılay ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, kan bağışının önemine vurgu yaparak, "Kan bağışı, hem toplum sağlığı hem de acil ihtiyaçlar için hayati öneme sahiptir. Bir ünite kan, üç kişinin hayatını kurtarabilir. Bizler de bu bilinçle hareket ederek kan bağışı kampanyasına destek vermek istedik. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Sağlık personeli de etkinliğe yoğun ilgi göstererek kan bağışında bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sadece tedavi hizmetlerinde değil, topluma örnek olma noktasında da sorumluluk taşıdığını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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