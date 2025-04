Erzurum'da "Kahraman ailemle kitap okuyorum" programı

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kahraman Ailemle Kitap Okuyorum" etkinliği anlamlı ve duygu yüklü anlara sahne oldu. Erzurum İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programa şehit aileleri, gaziler, şehit yakınları, gaziler derneklerinin temsilcileri ve çocuklar katıldı.

Etkinlik, sadece bir okuma faaliyeti değil; nesiller arası bağların kitap sayfalarında örüldüğü, duyguların ortak cümlelerde buluştuğu bir vefa buluşması oldu.

Program sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Aile; bizi biz yapan, kimliğimizi oluşturan, değerlerimizi yaşatan en güçlü bağdır. Her bir şehidimizin arkasında bir dua, bir fedakarlık, bir hikaye var. Bugün burada çocuklarımızla birlikte aynı masada kitap okuyarak, geçmişten bugüne köprü kuruyoruz. Okunan her sayfa, aslında bir milletin hafızasında yer etmiş kahramanlıkların satırlara dökülmüş halidir. Biz, aile kavramını sadece kan bağıyla sınırlamıyor; değerler, inançlar, ortak acılar ve umutlarla güçlenen bir bağ olarak görüyoruz. Bugünkü program da bu anlayışın çok özel bir yansımasıdır. Her ailenin kendi içinde bir kahramanı vardır ve biz bu kahramanlıkları geleceğe taşımak istiyoruz."

Program boyunca şehit aileleri, gaziler, dernek temsilcileri ve çocuklar aynı masada bir araya gelerek aynı kitabı okudu. Ortak okuma sırasında kimi zaman gözler doldu, kimi zaman kahramanlık dolu cümleler yankılandı.

Etkinlik sonunda çocuklara mikrofon uzatılarak duygu ve düşünceleri alındı. Çocuklar, kitapların kahramanlık hikayeleriyle kendi ailelerinin fedakarlıkları arasında bağ kurduklarını ifade ederken, bir çocuk "Bugün burada hem kitap okuduk hem de gerçek kahramanlarla tanıştık" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Toplu fotoğraf çekimiyle ölümsüzleşen "Kahraman Ailemle Okuyorum" etkinliği; sadece kitap değil, aynı zamanda minnettarlık, birlik ve umut okunduğu bir gün olarak hafızalara kazındı. - ERZURUM