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Erzurum'da kadın istihdamına dair önemli buluşma

Erzurum'da kadın istihdamına dair önemli buluşma
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2025 Aile Yılı Söyleşileri kapsamında düzenlenen "Kadın İstihdamı ve İş Hayatındaki Yeri" konulu seminer, Erzurum'da geniş katılımla gerçekleştirildi.

2025 Aile Yılı Söyleşileri kapsamında düzenlenen "Kadın İstihdamı ve İş Hayatındaki Yeri" konulu seminer, Erzurum'da geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolünü güçlendirmeye yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte, istihdam olanakları, karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları ele alındı.

Seminerin açılışında konuşan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kadınların toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; 'Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü şekilde yer almaları, ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Güçlü Türkiye, güçlü kadınlarla mümkün olacaktır.' Bizler de Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, kadınların ekonomik ve sosyal hayat içerisinde daha fazla yer alabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz."

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Mahire Olgun, kadınların iş gücüne katılımının sadece ekonomik bağımsızlık açısından değil, aynı zamanda aile huzuru, toplumsal refah ve sosyal adalet açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın kadın istihdamına yönelik mesajlarına da yer verilen etkinlikte, kadınların iş hayatına katılımını artırmak için yapılan projeler ve destek programları tanıtıldı.

Program sonunda, katkılarından dolayı Mahire Olgun'a teşekkür belgesi takdim edildi. Katılımcılar, kadınların iş gücündeki yerinin güçlendirilmesi adına bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğini vurgulayarak seminerden memnuniyetle ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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