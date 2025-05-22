Erzurum'da Kadın Din Görevlileri Arası Hafızlık ve Kur'an Yarışması Düzenlendi

Erzurum'da Kadın Din Görevlileri Arası Hafızlık ve Kur'an Yarışması Düzenlendi
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Erzurum'da İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Kadın Din Görevlileri Arası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma İl Birinciliği Yarışması' sonuçlandı. Yarışmada Hamide Çalık Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorisinde, Bahar Taşçı ise hafızlık kategorisinde il birincisi oldu.

Erzurum'da kadın din görevlileri arası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından "Kadın Din Görevlileri Arası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma İl Birinciliği Yarışması" düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada Erzurum finalisti belli oldu. İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda yapılan yarışmanın Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma kategorisinde yarışan, Palandöken İlçe Müftülüğüne bağlı Yenişehir Kız Kur'an Kursu öğreticisi Hamide Çalık birinci olurken, Aynı kursta görev yapan Bahar Taşçı ise Hafızlık yarışmasında il birincisi oldu.

İl Müftülüğü tarafından yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi. Ödül törenine katılan Müftü Dr. Rüstem Can, yarışmaya katılan bütün din görevlilerine ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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