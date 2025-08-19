Erzurum'da İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursu Başlatılıyor

Güncelleme:
Erzurum Çalışma ve İş Kurumu ile Erzurum Dayanıklı Tüketim Maddeleri San. A.Ş arasında yapılan protokol ile 24 kişilik satış elemanı/danışmanı mesleğinde istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Erzurum Dayanıklı Tüketim Maddeleri San. A.Ş arasında nitelikli iş gücü yetiştirme programı (NIYEP) kapsamında 24 kişilik satış elemanı/danışmanı mesleğinde istihdam garantili mesleki eğitim kursu başlatılacak.

20 Ağustos 2025 tarihinde başlatılacak programın protokolü İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ile İhlas Pazarlama Türkiye Gazetesi Bölgesi Müdürü Hurşit Şen ve Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Akyüz tarafından imzalandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
