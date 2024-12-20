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Erzurum'da İşletmelere Yapılan Denetimlerde 5 İdari Yaptırım Uygulandı

Erzurum'da İşletmelere Yapılan Denetimlerde 5 İdari Yaptırım Uygulandı
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Erzurum'da 13-20 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştiren denetimlerde, 592 işletme incelendi ve olumsuzluk tespit edilen 5 işyerine idari yaptırım kararı alındı. Ayrıca, 10 numune analizi yapıldı.

Erzurum'da işletmelere yönelik yapılan denetimlerde 5 işyerine idari yaptırım kararı alındı.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik, 13-20 Aralık 2024 tarihleri arasında; 592 denetim yapıldı. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 5 idari yaptırım kararı uygulandı. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 10 adet numune alındı. Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda Hattı ile gelen 7 başvuru değerlendirilmiştir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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