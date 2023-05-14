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Erzurum'da ilk oylar kullanıldı

Erzurum'da ilk oylar kullanıldı

Yerel Haberler

Erzurum'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için sandıklara giderek oylarını kullanılmaya başladı.

Erzurum'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için sandıklara giderek oylarını kullanılmaya başladı.

Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için Erzurumlu seçmenler sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek. Erzurum'da 509 bin 566 seçmen, 2 bin 239 sandıkta oy kullanacak. Sandık başlarında 15 bin 673 sandık başkanı ve partilerin müşahitleri görev alıyor. Güvenlik güçleri ise seçimin güven ve huzur içinde geçmesi için önlemlerini aldı. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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