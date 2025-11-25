Haberler

Erzurum'da İlçe Müftüleri Toplantısı Yapıldı

Erzurum'da İlçe Müftüleri Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Erzurum İl Müftülüğü tarafından düzenlenen toplantıda, ilçe müftüleri gündemdeki konuları istişare etti ve yapılan çalışmalar için teşekkür belgeleri takdim edildi.

Erzurum İl Müftülüğü ev sahipliğinde ilçe müftüleri toplantısı düzenlendi

Erzurum'da görev yapmakta olan 20 ilçe müftüsü gündeme dair konuları görüşmek, istişarelerde bulunmak ve yapılması planlanan faliyetleri görüşmek üzere, İl Müftüsü Yaşar Çapçı başkanlığında, MüftülükToplantı Salonunda bir araya geldi.

Gündeme dair değerlendirme ve istişarelerin yapıldığı toplantıya, İl Müftü Yardımcıları Dr. Sebahattin Erdoğan, İsmail Yılmaz ve Özlem Gülbe de katıldı.

Toplantıdan sonra İl Müftüsü Yaşar Çapçı, yaptıkları başarılı çalışmalardan ötürü ilçe müftülerine teşekkür belgesi takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
