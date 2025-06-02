Erzurum'da İçme Suyu Altyapısı Yenileniyor

Erzurum'da İçme Suyu Altyapısı Yenileniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2025 yatırım programı çerçevesinde Yenişehir İçme Suyu Hattı Yenileme Projesi'ne başladı. Eski su hattı, çevre dostu HDPE borularla değiştirilecek.

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu altyapı yenileme hedefi doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 2025 yılı yatırım programında yer alan projelerden biri olan 'Yenişehir İçme Suyu Hattı Yenileme Projesi' başladı. 2 bin 800 metre uzunluğundaki eski ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hattı, yenilenerek sağlıklı, dayanıklı ve çevre dostu 400 mm çapında HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) borularla değiştirilecek. Yenilenen borular, uzun ömürleri, dayanıklılıkları ve sızdırmazlık özellikleriyle su kayıplarını en aza indirerek, içme suyu kalitesinin korunmasını sağlayacak. Hattın geçtiği güzergahlarda vana, bağlantı ekipmanları ve servis hatları da yeni teknolojiyle uyumlu hale getiriliyor. Böylece hem arıza oranlarının düşürülmesi hem de uzun yıllar boyunca bakım ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

ESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, proje kapsamında modern malzeme ve teknoloji kullanılarak, bölgedeki su iletim sisteminin daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir hale geleceğini belirtti. Vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak ve şehir altyapısını çağın gerekliliklerine uygun hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmaların, ilerleyen dönemlerde şehrin diğer bölgelerinde de devam edeceği belirtildi. Proje süresince vatandaşların göstereceği anlayış için teşekkür eden yetkililer, herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına tüm önlemlerin alındığını ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik

Son müzakere sonrası Rusya "Ateşkes" kelimesini telaffuz etti
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız

İstanbul'daki 1 saatlik zirve sonrası Zelenski'den ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı

İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Şeytani plan intihar mektubunda! Savcının gözünden kaçmadı

Şeytani plan intihar mektubunda! Savcının gözünden kaçmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.