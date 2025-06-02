Erzurum'da İçme Suyu Altyapısı Yenileniyor

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu altyapı yenileme hedefi doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 2025 yılı yatırım programında yer alan projelerden biri olan 'Yenişehir İçme Suyu Hattı Yenileme Projesi' başladı. 2 bin 800 metre uzunluğundaki eski ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hattı, yenilenerek sağlıklı, dayanıklı ve çevre dostu 400 mm çapında HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) borularla değiştirilecek. Yenilenen borular, uzun ömürleri, dayanıklılıkları ve sızdırmazlık özellikleriyle su kayıplarını en aza indirerek, içme suyu kalitesinin korunmasını sağlayacak. Hattın geçtiği güzergahlarda vana, bağlantı ekipmanları ve servis hatları da yeni teknolojiyle uyumlu hale getiriliyor. Böylece hem arıza oranlarının düşürülmesi hem de uzun yıllar boyunca bakım ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

ESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, proje kapsamında modern malzeme ve teknoloji kullanılarak, bölgedeki su iletim sisteminin daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir hale geleceğini belirtti. Vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak ve şehir altyapısını çağın gerekliliklerine uygun hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmaların, ilerleyen dönemlerde şehrin diğer bölgelerinde de devam edeceği belirtildi. Proje süresince vatandaşların göstereceği anlayış için teşekkür eden yetkililer, herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına tüm önlemlerin alındığını ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - ERZURUM