Erzurum'da Haziran Ayında 2 Bin 992 Taşıtın Devri Yapıldı
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde Haziran ayında 676 bin 83 taşıtın devri gerçekleşirken, Erzurum'da bu rakam 2 bin 992 olarak kaydedildi. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlar arasında otomobil en fazla yer alırken, toplamda 136 bin 792 kayıtlı araç bulunuyor.
Türkiye'de Haziran ayında 676 bin 83 adet taşıtın devri yapıldı, Erzurum'da aynı dönemde bu rakam 2 bin 992 olarak gerçekleşti.
TÜİK Haziran 2024'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 136 bin 792 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Haziran ayında 2 bin 992 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 42'inci oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 69 bin 467 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 395, otobüs sayısı bin 235, kamyonet sayısı 29 bin 383, kamyon sayısı 6 bin 246, motosiklet sayısı 5 bin 679, özel amaçlı araç sayısı 748 ve traktör sayısı 21 bin 639 oldu. Haziran ayında Erzurum'da 2 bin 992 aracın devri yapıldı. Bunlardan 1 bin 948 otomobil, minibüs 33, otobüs 22, kamyonet 624, kamyon 61, motosiklet 134, özel amaçlı araç 6 ve traktör 164 adet olarak gerçekleşti.
Ülkemizde Haziran ayında devri yapılan taşıtların %64,4'ünü otomobil, %15,1'ini kamyonet, %13,8'ini motosiklet, %2,6'sını traktör, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Türkiye'de Haziran ayında 198 bin 581 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,2'sini motosiklet, %38,1'ini otomobil, %6,7'sini kamyonet, %3,1'ini traktör, %1,2'sini kamyon, %0,4'ünü minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - ERZURUM