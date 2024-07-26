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Erzurum'da Haziran Ayında 2.992 Araç Devredildi

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Erzurum'da Haziran ayında toplam 2.992 araç devredildi. Bu araçların içinde otomobillerin payı yüzde 65,10 olarak kaydedildi. Ayrıca, Erzurum'un diğer bölgelerle karşılaştırıldığında otomobil devir payı oldukça yüksek çıktı.

TÜİK Haziran 2024 dönemi motorlu kara taşıtları devir verilerini paylaştı. Erzurum'da bin 948 otomobil, 33 minibüs, 22 otobüs, 624 kamyonet, 61 kamyon, 134 motosiklet, 5 özel amaçlı taşıt ve 245 traktör olmak üzere toplam 2 bin 992 aracın devredildiği açıklandı. Erzurum'da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 65,10 olarak kaydedildi.

Erzurum Haziran Ayı Taşıt Devir Payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum'un Haziran ayı kaydında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 63,0, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,11, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,81'lik pay oluşturdu.

Erzurum'un Otomobil Devir Payı

TÜİK verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Erzurum'da Haziran 2024 döneminde devri gerçekleştirilen otomobil sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 65,43, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 50,91, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 17,41 oranında pay gösterdi.

Kudaka Bölgesi Devir Verileri

Haziran 2024 döneminde KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 2 bin 977 otomobil, 62 minibüs, 23 otobüs, 942 kamyonet, 83 kamyon, 411 motosiklet, 6 özel amaçlı taşıt ve 245 traktör olarak toplam 4 bin 749 aracın devredildiği açıklandı. KUDAKA Bölgesinde devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 62,68 olarak hesaplandı.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Devir Verileri

DOSİAD tarafından kaydedilen analize göre, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında 3 bin 826 otomobil, 122 minibüs, 30 otobüs, bin 504 kamyonet, 175 kamyon, 599 motosiklet, 10 özel amaçlı taşıt ve bin 673 traktör olmak üzere toplam 6 bin 939 motorlu kara taşıtının devredildiği bildirildi. Bölgede devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 55,13 olarak kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi Devir Verileri

TÜİK verilerine göre, Haziran 2024 döneminde Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 11 bin 186 otomobil, 417 minibüs, 67 otobüs, 4 bin 42 kamyonet, 473 kamyon, bin 429 motosiklet, 20 özel amaçlı taşıt ve bin 285 traktör olmak üzere toplam 18 bin 919 aracın devredildiği açıklandı. Bölgede devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 59,12 olarak kaydedildi.

Bölge İlleri Taşıt Devir Sayıları Dağılımı

Dönemde Malatya'da 4 bin 927, Elazığ'da 3 bin 739, Erzurum'da 2 bin 992, Van'da bin 738, Erzincan'da bin 422, Kars'ta 804, Muş'ta 651, Ağrı'da 566, Iğdır'da 501, Bitlis'te 538, Bingöl'de 415, Ardahan'da 319, Tunceli'de 173 ve Hakkari'de 134 motorlu kara taşıtı devredildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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