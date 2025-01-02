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Erzurum'da Hava Durumu: Buzlanma ve Çığ Tehlikesi!

Erzurum'da Hava Durumu: Buzlanma ve Çığ Tehlikesi!
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Meteorolojinin uyarılarına göre, Erzurum ve çevresinde havanın parçalı bulutlu olacağı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis görülmesi bekleniyor. Ayrıca, yüksek kar örtüsü bulunan bölgelerde çığ tehlikesi mevcut.

Meteorolojinin tahminlerine göre; Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji çığ uyarısında bulunurken, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

Termometreler Erzurum'da Tekman Hacıömer Köyü -24,6, Aziziye'de -22,1, Aşkale'de -21,9 ve Pasinler'de -21,5'i gösterdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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