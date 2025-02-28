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Erzurum'da Haksız Fiyat Bildirimi Mobil Uygulaması Geliştirildi

Erzurum'da Haksız Fiyat Bildirimi Mobil Uygulaması Geliştirildi
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Erzurum İl Ticaret Müdürlüğü, tüketici haklarını korumak ve piyasa rekabetini sağlamak amacıyla 'Haksız Fiyat Bildirimi' adlı mobil uygulamayı hayata geçirdi. Uygulama ile vatandaşlar haksız fiyat artışlarını anında bildirebilecek.

İl Ticaret Müdürlüğünce, Kamu yönetimine ilişkin alınan stratejik kararlar ile uygulamaya konulan eylem planlarında belirlenen hedefler kapsamında, "Haksız Fiyat Bildirimi" mobil uygulaması geliştirildi belirtildi.

Tüketici mağduriyetlerinin önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen mobil uygulamaya yeni modüller eklenerek vatandaşlara karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını anında ve etkili biçimde bildirip, hızlı dönüt alma imkanı sağlanmak amaçlanıyor.

Mobil uygulama tüketici haklarının korunması ve adil piyasa rekabetinin sağlanması hususunda da önemli bir adım olacak. Vatandaşların uygulama üzerinden yapacakları bildirimler sayesinde, haksız fiyat artışlarının tespit edilip önüne geçilmesinin yanında, sektörler genelinde daha sağlıklı fiyat politikalarının benimsenmesi de mümkün olacak.

Mobil uygulamaya Apple Store ve Google Play Store üzerinden erişim sağlanabilirken uygulamaya girişler e-devlet hesabıyla gerçekleştirilebileceği belirtilerek bildirimde bulunulurken 5 adet fotoğraf yükleme ve konum ekleme özelliği eklendiği ve ayrıca açıklama alanı da artırıldığı ifade edildi.

Ayrıca İl Ticaret Müdürlüğüne gelen dilekçe ile, CİMER üzerinden ve Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sisteminden şikayetlerinin yapılabileceği belirtilen açıklamada, "Fatura, fiş ve görsel ekleyerek başvurmaları halinde denetim ile ilgili şikayetleri daha hızlı bir şekilde çözümlenecektir. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında İl Ticaret Müdürlüğünce fahiş fiyat ve fiyat etiketi ile ilgili gıda toptancıları, marketler, fırınlar, lokanta ve kafelerde denetimler günlük olarak devam etmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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