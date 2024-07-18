Erzurum'da Hafızlık Projesiyle Okulda Hafızlık Tamamlandı

Erzurum da okulla beraber hafızlık projesinin yürütüldüğü Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu ve Kur'an Kursu öğrencisi Abdulkadir Üzer 6 ayda okulla beraber hafızlığını tamamladı.

Hafız Abdullah Sabahları hocası İlhami Taşbaşı risaletinde hafızlık derslerine, öğleden sonra ise akademik derslere katıldı. Altı ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamlayan Abdullah Üzer şimdi ise belge sınavına hazırlanıyor. - ERZURUM