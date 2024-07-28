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Erzurum'da Güzellik Salonları ve Kuaförler Pazar Günü Tatiline Tepki Gösterdi

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Erzurum'da faaliyet gösteren güzellik salonları ve kuaför işletmecileri, Ticaret Bakanlığının pazar günleri kapalı olma kararına tepki gösterdi. İşletmeciler, kararın kendilerini ve pazar günü evlenecek olanları mağdur ettiğini belirtti ve kararın geri çekilmesini istedi.

Erzurum'da faaliyet yapan güzellik salonları ve kuaför işletmecileri, Pazar günü zorunlu tatili ile alakalı alına karar tepki gösterdi.

Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Erzurum'da bulunan kuaför ve güzellik salon işletmecileri bir araya gelerek, bu kararla hem kendilerinin hem de pazar günü evleneceklerin mağdur edildiğini belirttiler.

"Müşteriler de mağdur ediliyor"

Ellerindeki dövizlerle kararı protesto eden salon işletmecileri kararın geri çekilmesini istediler. Toplu olarak açıklama yapan güzellik salonları ve kuaför işletmecilerinden Turan Demir, İsmail Karabulut, Edip Çelik, Demet Sezer, Naciye Akdemir, İsrafil Palulioğlu, İhsan Açıkgöz, Canan Dukel, Serap Erol ve Sinan Sezer; "Tepkimizin nedeni, sektörümüzün en çok hizmet verdiği günlerden biri olan pazar günlerinin kapanma kararıdır. Bizlerin ve birçok değerli meslektaşımızın fikrine ve onayına sunulmayan bu kararı kabul etmiyoruz. Erzurum ve bağlı ilçelerde yaklaşık 1.000 adet berber, kuaför ve güzellik salonu bulunmaktadır. Pazar günleri açık olan diğer meslek gurupları gibi bizim de iş yerlerimizi açıp çalışmak doğal ve yasal hakkımızdır. Kaldı ki sektörümüz haftanın bir günü zaten tatil yapıyor. Şehrimizde düğün, nişan ve benzeri etkinliklerin cumartesi ve pazar günleri yapıldığı herkes tarafından bilinmesine rağmen en fazla iş yaptığımız pazar gününün bakanlık kararı ile kapatılması hem bizleri hem de düğün ve nişan yapan müşterilerimizi mağdur etmiştir. Konu ile ilgili sayın valimizden randevu talep ettik, en kısa zamanda kendileri ile görüşüp durumuzun vahametini kendilerine aktaracağız" şeklinde konuştular.

"Esnaf zor duruma düşer"

Şehir merkezindeki kuaför ve güzellik salonları olarak onlarca eleman istihdam ederek ekonomiye katkıda bulunduklarını ifade eden, güzellik salonları ve kuaför işletmeciler,"Aylık cirolarımızın yüzde kırkını cumartesi ve pazar günleri yapmaktayız. Pazar günleri kapalı olmamız ekonomik olarak da bizleri zor durumda bırakacaktır. Bizleri görmezden gelinerek alınan bu karar vatandaşımızı mağdur etmiş, meslek gurubumuzu da büyük ölçüde zarara uğratmıştır. Federasyonun aldığı karar da usulsüzdür. Kuaförlerin görüşü alınmadan alınan bu karar da yok hükmündedir. Berberler ve Kuaförler Federasyonu usulsüz ve dayanaktan yoksun olarak aldığı bu karara bakanlığın onay vermesi sadece esnafımızın müşkül durumlara düşürecektir. Bu konuda Türkiye genelinde idari yargıya açılan davalara paralel olarak bizler de Erzurum'da Pazar tatilini dava açmak suretiyle yargıya taşıyacağız. Erzurum'da faaliyet gösteren meslektaşlarımızın hiçbiri bu durumu kabul etmemekte, diğer bütün meslek gurupları cumartesi ve pazar günleri iş yerlerini açıp çalışırken bizler de yasal hakkımız olan Pazar gününü evde geçirmek yerine çalışmak istiyoruz. " diyerek mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Kuaför Tatil Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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