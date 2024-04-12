Uzun süredir kar ve soğuk havanın etkisindeki Erzurum'da güneşli ve sıcak havalar başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; hafta sonu yer yer yağış olacak ancak hafta başından itibaren parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Bayramın 3. gününde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların kentteki piknik alanlarına ve bahçelere akın ettiği görüldü.

Meteorolojik görünüme göre; bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar: doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısında bulunarak, "Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." dedi. - ERZURUM