Erzurum'da Gıda Ürünlerine Yönelik Denetimler Sürüyor

Erzurum'da Gıda Ürünlerine Yönelik Denetimler Sürüyor
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Erzurum'da 11-18 Temmuz tarihleri arasında yem, gıda ve gıda ile temas eden malzemeler üreten işletmelere yönelik gerçekleştirilen 321 denetimde bir numune alındı. Ayrıca, Alo 174 Gıda hattına gelen 14 başvuru 7/24 değerlendiriliyor.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.

11-18 Temmuz tarihleri arasında 321 denetim yapıldı. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 1 adet numune alındı.

Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolünde gelen 14 başvuru değerlendirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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