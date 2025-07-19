Erzurum'da Gıda Ürünlerine Yönelik Denetimler Sürüyor
Erzurum'da 11-18 Temmuz tarihleri arasında yem, gıda ve gıda ile temas eden malzemeler üreten işletmelere yönelik gerçekleştirilen 321 denetimde bir numune alındı. Ayrıca, Alo 174 Gıda hattına gelen 14 başvuru 7/24 değerlendiriliyor.
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.
11-18 Temmuz tarihleri arasında 321 denetim yapıldı. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 1 adet numune alındı.
Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolünde gelen 14 başvuru değerlendirildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel