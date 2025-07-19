Erzurum'da Gıda Ürünlerine Yönelik Denetimler Sürüyor

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.

11-18 Temmuz tarihleri arasında 321 denetim yapıldı. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 1 adet numune alındı.

Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolünde gelen 14 başvuru değerlendirildi. - ERZURUM