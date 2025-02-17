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Erzurum'da Gıda Üretim ve Satışı Denetimleri Devam Ediyor

Erzurum'da Gıda Üretim ve Satışı Denetimleri Devam Ediyor
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 7-14 Şubat 2025 tarihlerinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. 403 denetim yapılırken, 1 işletmeye idari yaptırım uygulandı ve 6 numune analize gönderildi.

Erzurum'da gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 7-14 Şubat 2025 tarihleri arasında Yem, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetim sayısı 403 olurken, 1 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 6 adet numune de analize gönderildi

Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan 11 ihbar değerlendirilerek gerekli işlemler yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimler aralıksız devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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