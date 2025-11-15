Erzurum'da Gıda Üretim İşletmelerine 328 Denetim
Erzurum'da 7-14 Kasım tarihleri arasında gıda ve yem üreten işletmelere yönelik 328 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde bir işletmeye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca iki numune alındı ve Alo 174 Gıda Hattı'na 15 başvuru değerlendirildi.
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde/malzeme üreten işletmelere yönelik bir haftada 328 denetim yapıldı.
Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada 7-14 Kasım 2025 tarihleri arasında kent genelinde 328 denetim yapılırken denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 1 idari yaptırım kararı uygulandı.
Aynı süreçte analize dayalı yapılan çalışmalarda ise 2 adet numune alındığı, Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda Hattı ile gelen 15 başvurunun değerlendirildiği açıklandı. - ERZURUM
