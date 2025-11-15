Erzurum'da Gıda Üretim İşletmelerine 328 Denetim

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde/malzeme üreten işletmelere yönelik bir haftada 328 denetim yapıldı.

Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada 7-14 Kasım 2025 tarihleri arasında kent genelinde 328 denetim yapılırken denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 1 idari yaptırım kararı uygulandı.

Aynı süreçte analize dayalı yapılan çalışmalarda ise 2 adet numune alındığı, Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda Hattı ile gelen 15 başvurunun değerlendirildiği açıklandı. - ERZURUM