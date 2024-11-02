Erzurum'da Gıda Üretim Denetimleri Sürüyor

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürdürülüyor.

Kent genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 343 işyeri denetlenirken 2 işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.

Aynı süreçte Analize dayalı yapılan çalışmalarda adet numune alınırken tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 7 başvurunun değerlendirildiği belirtildi. - ERZURUM