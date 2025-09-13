Haberler

Erzurum'da Gıda Satışı Yapan İşletmelere Denetim

Erzurum'da Gıda Satışı Yapan İşletmelere Denetim
Güncelleme:
Erzurum'da yapılan gıda denetimlerinde, son bir hafta içerisinde 288 işletme kontrol edildi. Olumsuzluk tespit edilen bir işletmeye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, 12 numune alındı ve Alo 174 Gıda hattına gelen 15 başvuru değerlendirildi.

Erzurum'da gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler sürdürülüyor.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik; son bir hafta içerisinde yapılan 288 denetimde olumsuzluk tespit edilen işletmelere 1 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Yapılan denetimlerde ayrıca analize dayalı yapılan çalışmalarda 12 adet numune alınırken bu süreçte tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 15 başvurunun da değerlendirildiği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
