Erzurum'da Gıda İşletmelerine Yönelik Denetimler Devam Ediyor

Erzurum'da son bir hafta içerisinde il genelindeki gıda işletmelerine yönelik 368 denetim gerçekleştirildi.

Gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde 1 işletmeye idare yaptırım kararı uygulandı. Aynı dönemde Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan 10 şikayet hakkında ilgili işletmelerde numune alınarak gerekli kontroller yapılarak herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.

Sürdürülebilir gıdanın arz güvenliği için denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ERZURUM