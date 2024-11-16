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Erzurum'da Gıda İşletmelerine Denetim Uygulandı

Erzurum'da Gıda İşletmelerine Denetim Uygulandı
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Erzurum'da gıda ve gıda ile temas eden madde üreten 561 işyeri denetlendi. Yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, 17 numune alındı ve 9 Alo 174 Gıda hattı başvurusu değerlendirildi.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik 561 işyeri denetlendi.

Erzurum Valiliği'nce yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 561 denetim yapılırken denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 2 idari yaptırım kararı uygulandı.

Analize dayalı yapılan çalışmalarda 17 adet numune alındığı belirtilen açıklamada aynı süreçte tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 9 başvuru değerlendirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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