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Erzurum'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Erzurum'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor
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Erzurum'da 6 - 13 Aralık 2024 tarihleri arasında gıda güvenliği denetimleri kapsamında 713 denetim yapıldı, 3 idari yaptırım uygulandı ve 15 numune analiz için alındı.

Erzurum'da gıda güvenliğine yönelik hız kesmeden devam ediyor.

6 - 13 Aralık 2024 tarihleri arasında erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik: 713 denetim gerçekleştirildi. Olumsuzluk tespit edilen işletmelere 3 idari yaptırım kararı uygulandı ve 15 numune analiz için alındı. Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 7 başvuru değerlendirildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tüketicilerimizin sağlığı için gıda güvenliği denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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