Erzurum'da Gıda Denetimleri Sürüyor

Erzurum'da gıda satışı yapan işyerlerine yönetim denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik, son bir hafta içerisinde yapılan 254 denetimde olumsuzluk tespit edilen işletmelere 2 idari yaptırım kararı uygulandı. Aynı dönemde analize dayalı yapılan çalışmalarda 1 adet numune alındı.

Ayrıca tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolünde olup gelen 7 başvurunun değerlendirildiği bildirildi. - ERZURUM