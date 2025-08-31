Erzurum'da Gıda Denetimleri Sürüyor

Erzurum'da Gıda Denetimleri Sürüyor
Erzurum'da gıda ve yem işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, son bir hafta içinde yapılan 254 denetimde 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Tüketiciler Alo 174 Gıda hattı ile gıda kontrolüne 7/24 erişebiliyor.

Erzurum'da gıda satışı yapan işyerlerine yönetim denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik, son bir hafta içerisinde yapılan 254 denetimde olumsuzluk tespit edilen işletmelere 2 idari yaptırım kararı uygulandı. Aynı dönemde analize dayalı yapılan çalışmalarda 1 adet numune alındı.

Ayrıca tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolünde olup gelen 7 başvurunun değerlendirildiği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
