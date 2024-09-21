Erzurum'da Gıda Denetimleri Sürüyor

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler tüm hızıyla sürdürülüyor.

Erzurum kent genelinde son bir hafta içerisinde yapılan 448 denetimde cezai işlem yapmayı gerektiren herhangi bir durumla karşılaşılmadı. Aynı süreçte analize dayalı yapılan çalışmalarda 11 adet numune alındı.

Erzurum Valiliği'nce yapılan açıklamada, tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 16 başvurunun ise değerlendirmeye alındığı belirtildi. - ERZURUM