Erzurum'da Gıda Denetimleri Gerçekleştirildi

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "27 Aralık 2024 -3 Ocak 2025 tarihleri arasında; 351 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 2 idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 2adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolümüzde olup gelen 13 başvuru değerlendirilmiştir" denildi. - ERZURUM