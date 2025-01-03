Erzurum'da Gıda Denetimleri Gerçekleştirildi
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulandı. 351 denetim gerçekleştirilirken, tüketici şikayetleri de değerlendirildi.
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetim yapıldı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "27 Aralık 2024 -3 Ocak 2025 tarihleri arasında; 351 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 2 idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 2adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolümüzde olup gelen 13 başvuru değerlendirilmiştir" denildi. - ERZURUM