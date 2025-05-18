Erzurum'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler 09-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde iki işletmeye idari yaptırım uygulandı ve 4 numune analiz için alındı.
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.
09 Mayıs-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında; 287 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 2 idari yaptırım kararı uygulandı.. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 4 adet numune alındı.
Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 7 başvuru değerlendirildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel