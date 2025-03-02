Erzurum'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.

Kent merkezinde 21- 28 Şubat 2025 tarihleri arasında; 423 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 1 idari yaptırım kararı uygulandı. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 5 adet numune alındı. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 12 başvuru değerlendirildi. - ERZURUM