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Erzurum'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Erzurum'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor
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Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. 21-28 Şubat 2025 tarihleri arasında 423 denetim yapıldı, bir idari yaptırım uygulandı ve 5 numune analiz için alındı.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.

Kent merkezinde 21- 28 Şubat 2025 tarihleri arasında; 423 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 1 idari yaptırım kararı uygulandı. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 5 adet numune alındı. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 12 başvuru değerlendirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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