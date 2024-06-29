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Erzurum'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

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Erzurum'da İl Tarım Müdürlüğü Gıda kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 8 işletmeye 336 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca tüketicilerin başvurabileceği Alo Gıda Hattı'na 13 başvuru yapıldı ve 9 şikayet sonuçlandırıldı.

Erzurum'da İl Tarım Müdürlüğü Gıda kontrol ekiplerince yapılan denetimler sürdürülüyor.

Erzurum kent merkezinde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde üreten işletmelere yönelik son iki hafta içerisinde yapılan toplam 257 denetim kapsamında; olumsuzluk tespit edilen hususlarda ilgili 8 işletmeye 336 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Aynı dönem içerisinde tüketicilerin her an ulaşabilecekleri "Alo Gıda Hattı"na, 13 başvuru yapılırken 9 şikayet neticelendirildi, diğer başvuru işlemlerinin ise takip aşamasında olduğu bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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