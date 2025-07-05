Erzurum'da Gıda Denetimleri Başarıyla Devam Ediyor
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden malzeme üreten işletmelere yönelik yapılan denetimlerde olumsuzluğa rastlanmadı. 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında 353 denetim gerçekleştirildi.
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde, malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürüyor.
27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında, yapılan 353 denetimde olumsuzluk tespit edilmedi. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 16 adet numune alındı.
Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolüne gelen 13 başvuru değerlendirildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel