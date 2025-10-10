Erzurum'da Gıda Denetimleri: 317 İşletmeye Kontrol
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde üreten işletmelere yönelik yapılan denetimlerde 317 kontrol gerçekleştirildi. Olumsuzluk tespit edilen işletmelere 6 idari yaptırım uygulandı.
Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 317 denetim yapılırken denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 6 idari yaptırım kararı uygulandı.
Aynı dönemde analize dayalı yapılan çalışmalarda 14 adet numune alınırken, Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattına gelen 12 başvurunun değerlendirildiği belirtildi. - ERZURUM
