Erzurum'da Gıda Denetimleri: 317 İşletmeye Kontrol

Güncelleme:
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde üreten işletmelere yönelik yapılan denetimlerde 317 kontrol gerçekleştirildi. Olumsuzluk tespit edilen işletmelere 6 idari yaptırım uygulandı.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 317 denetim yapılırken denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 6 idari yaptırım kararı uygulandı.

Aynı dönemde analize dayalı yapılan çalışmalarda 14 adet numune alınırken, Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattına gelen 12 başvurunun değerlendirildiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
