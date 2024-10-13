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Erzurum'da Gıda Denetim Ekibine 39 Yeni Üye Katıldı

Erzurum'da Gıda Denetim Ekibine 39 Yeni Üye Katıldı
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda denetim ekibine katılan 39 yeni kontrol görevlisi ile denetim ve kontrol faaliyetlerini artırarak vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kurs düzenledi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekibine 39 yeni katılım oldu.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun ile Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten, satan ve toplu tüketime sunan işyerlerinin denetim ve kontrolleri Bakanlığımızın yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını, sağlıklı gıda tüketimini sağlamak için tarladan sofraya kadar gıda denetimlerimiz 7 gün 24 saat süreyle çok titiz bir şekilde yapılmaktadır. İlçe Müdürlüklerimizde çalışan kontrol görevlisi sayısının artırılması için ilçe müdürlüklerimizde görevli 28 mühendis ve 11 veteriner hekim olmak üzere toplam 39 lisans seviyesinde eğitim almış personele 07-11.10.2024 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüz tarafından ilimizde kontrol görevlisi kurs düzenlenmiş ve kurs sonunda başarılı olanlara sertifikaları verilmiştir." denildi.

Söz konusu kurs ile Erzurum'da faaliyet gösteren 6082 işletmeye daha etkin denetim yapabilmek için 66 olan Gıda Kontrol görevlisi sayısını 105 çıkmış oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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