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Erzurum'da Gençlik Liderleri İçin Yeni Nesil Liderlik Eğitimi Düzenlendi

Erzurum'da Gençlik Liderleri İçin Yeni Nesil Liderlik Eğitimi Düzenlendi
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlik merkezlerinde görev yapan liderler için 'Yeni Nesil Liderlik Eğitimi' programı organize etti. 45 gençlik lideri, Prof. Dr. Halim Ulaş'tan eğitim aldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezlerinde görev yapan gençlik liderleri için 'Yeni Nesil Liderlik Eğitimi' düzenlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Gençlik Liderleri için 'Yeni Nesil Liderlik Eğitimi' programı organize edildi. Erzurum, Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Pasinler, Oltu, Uzundere, Olur, Narman ve Aşkale Gençlik Merkezlerinde görev yapan toplam 45 gençlik lideri 'Yeni Nesil Liderlik Eğitimi'ne tabi tutuldu.

Palandöken Gençlik Merkezinin ev sahipliği yaptığı 'Yeni Nesil Liderlik Eğitimi' programında Prof. Dr. Halim Ulaş tarafından gençlik liderlerine 'Yeni Nesil Liderlik' eğitimi verildi. Eğitim oldukça faydalı geçerken, Erzurum GSİM Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Prof. Dr. Halim Ulaş'a gençlik liderlerine aktardığı önemli bilgilerden dolayı teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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