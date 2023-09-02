Erzurum'da geceyi aydınlatan göktaşı cep telefonu kamerasına yansıdı
Erzurum'un Uzundere ilçesinde geceyi aydınlatan göktaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde geceyi aydınlatan göktaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde göktaşının düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir grup vatandaş bahçede oturdukları ve video çektikleri esnada kayan göktaşını kayda aldı. Göktaşının geceyi aydınlattığı anlar görüntülere yansıdı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel