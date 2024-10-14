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Erzurum'da Gece Döneri Konsepti ile Yeni Bir Restoran Açıldı

Erzurum'da Gece Döneri Konsepti ile Yeni Bir Restoran Açıldı
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Erzurumlu genç girişimci Eren Tanhaş, 'gece döneri' konseptiyle açtığı restoranda gündüz köfte ızgara, gece ise döner lezzetleri sunarak şehirde bir ilki gerçekleştiriyor.

Erzurumlu genç girişimci Eren Tanhaş, 'gece döneri' konseptiyle açtığı işyerinde Erzurum'da bir ilki gerçekleştirdi. Gündüz saatlerinde özel hazırlanan köfte ızgara verecek olan restoran saat 14: 00'den 02: 00'ye kadar da gece döneri lezzetleriyle hizmet edecek.

Erzurum'un özellikle soğuk geçen gece hayatına lezzet katacak olan Erzurum Gece Dönercisi, farklı konseptiyle geçtiğimiz hafta sonu hizmete açıldı. Gece saatlerinde karnı acıkanlar için Erzurum Gece Dönercisi, saat 2'ye kadar açık olan nadir mekanlardan biri olarak Erzurum'da hizmet vermeye başladı. Alışılagelmiş dönercilerin aksine, modern ve yenilikçi bir yaklaşım sergileyen Erzurum Gece Dönercisi, gündüz saatlerinde de herkesin damak tadına hitap eden ızgara köfte ile tüm Erzurum'a hizmet verecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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